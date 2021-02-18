Київ не повернеться до "зеленої" зони карантину, ситуація може погіршитися через поширення нових штамів COVID-19, - Рубан

Після переходу на адаптивний карантин в Україні Київ не має шансів на потрапляння до "зеленої зони". Більше того, ситуація може погіршитися, коли поширюватимуться нові штами COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Шансів немає, тому що (в Києві. - Ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, окрім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не буде сприяти ситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна повернеться до карантинного зонування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан