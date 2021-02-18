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Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Я робитиму заяви тільки за допомогою процесуальних документів

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Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Я робитиму заяви тільки за допомогою процесуальних документів
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслює важливість процесуальних дій і документів в розслідуванні "білоруського сліду" у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила сьогодні в ході звіту у ВР, відповідаючи на питання про розслідування "білоруського сліду" у справі про вбивство Шеремета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується справи Шеремета .... коли прокурори передають обвинувальний акт до суду, вони визначаються зі своєю позицією. Зараз йде судовий розгляд (щодо обвинувачених у виконанні вбивства. - Ред.). Що стосується іншого епізоду, про який ви говорите, йде досудове розслідування", - сказала Венедіктова.

Вона додала: "Зараз робити заяви, які не міститимуть якогось логічного процесуального продовження, я не буду, я буду робити свої заяви тільки за допомогою процесуальних документів".

Також читайте: Справа Шеремета: Суд перейшов до розгляду доказів

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Похоже ей как Зеленскому выдают подготовленную речь.
  • Oljik
    Чомусь щодо Ріффа такої принциповості не було. Тут іграєм, тут нє іграєм, а тут рьібу заварачівалі.
  • Mr Vice President
    Ей генпрокурор у меня пару вопросов
    1. Когда отпустят людей на которых нет никаких доказательств вины? Когда Рифа отпустят из СИЗО, где вы его держите "по риколу"?
    2. Когда будут октыры дела, против людей которые фабриковали дела и драйвили этот процесс? Авакова и вовы Зе
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