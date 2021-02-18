Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії державою, яка перетворилася на "проєкт західних країн".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Україна - це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми доходимо такого висновку, з огляду на ті антиросійські дії, які постійно домінують у політиці українського керівництва", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря президента країни агресора, Україна "перетворилася на проєкт західних країн".

Також Пєсков заявив, що Україна має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Україна - частина "русского мира".

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