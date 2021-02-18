Уся Україна в "жовтій" зоні: Кабмін оприлюднив постанову про продовження карантину до 30 квітня, список обмежень. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня. З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову опубліковано на сайті Кабміну.

Так, залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Інформацію про це будуть публікувати на сайті Кабміну і Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з постановою, "зелений" рівень встановлюється одночасно на всій території України, коли:

- рівень захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону згідно з Порядком організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) становить менш як 5 відсотків.

З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відповідно забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- проводити офіційні спортивні заходи і матчі командних ігрових видів спорту з глядачами з наповненістю споруд, приміщень глядачами на понад 50% місць і фізичної дистанції менше 1,5 метра при проведенні заходу з розміщенням осіб стоячи;

- приймати відвідувачів в кінотеатрах, інших установах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, в тому числі для груп з двох осіб) в кожному окремому кінозалі або залі;

- здійснювати регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

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Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, і здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно;

- робота дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів тощо з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

- робота після 24:00 і до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д., крім надання послуг громадського харчування з здійсненням адресному доставки і замовлень на винос;

- розміщувати відвідувачів в закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 2 метри за сусідніми столиками і більше чотирьох людей за столом (без урахування дітей у віці до 18 років). Відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому в масках, крім часу сидіння за столом для вживання їжі та / або напоїв;

- діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра; не забезпечені працівники масками і не здійснюється належний контроль за їх використанням; обслуговуються покупці без масок, за винятком обслуговування через вікна видачі, тераси і т.д .; не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

- діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних установ, установ і організацій, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ);

- відвідування навчальних закладів учнями, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 є близько 50% учнів і персоналу установи;

- проведення в навчальних закладах масових заходів за участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів);

- проведення установами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації (крім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативним хворим; хворим, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги, а також тим, перенесена госпіталізація яких може мати значний ризик для життя або здоров'я);

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі (одна людина на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, для басейнів - більше 4 чоловік на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 чоловік для спортивно-тренувальних груп );

- відвідувати місця тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктів тимчасового розміщення біженців (крім захисників цих осіб);

- відвідування сторонніми особами установ соціального захисту людей похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю тощо;

- надавати засудженим дозволи на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки вводять, коли в регіоні є хоча б одна з таких ознак:

- перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ;

- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – більш як 65%;

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції і експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення - менше 300;

- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим і підозрою на COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення - понад 60;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції і експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2) - більше 20%;

- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим і підозрою на COVID-19 протягом останніх 7 днів в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - більше 50%.

Додатково на території регіонів, в яких встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, рішенням регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вводяться посилені заходи контролю за дотриманням на території регіону встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, готовності закладів охорони здоров'я до прийому хворих на COVID- 19, виявлення і реєстрації осіб з підозрою на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів поспіль двох і більше таких ознак:

- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню в установах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 - понад 65 відсотків;

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції і експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;

- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим і підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - понад 60;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції і експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2) - більше 20 процентів.

- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим і підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів в порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50 відсотків.

"Червоний" рівень встановлюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин з моменту настання підстав для введення цього рівня епідеміологічної небезпеки. Рішення Держкомісії ТЕБ та НС набуває чинності не раніше ніж через 2 дні з дати його опублікування. Рішенння про скасування "червоного" рівня також приймає Держкомісія, коли протягом не менше 5 днів поспіль немає перевищення вищеперелічених ознак.

На території регіонів з "червоним" рівнем, крім обмежень, що діють на "жовтому" і "помаранчевому" рівні також заборонена:

- робота закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

- робота ТРЦ і інших закладів розважальної діяльності;

- робота магазинів і ринків, крім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб'єктів господарювання;

- робота фінустанов, операторів поштового зв'язку, техобслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень і салонів краси за попереднім записом;

- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

- здійснення діяльності з надання телекомунікаційних послуг (прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом);

- прийом відвідувачів установ культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцерту, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників. Кіно- і відеозйомки дозволені за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб і використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), масок;

- прийом в спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників;

- робота установ громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;

- діяльність непродовольчих ринків;

- відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти.

Більш детально з постановою Кабміну можна ознайомитися нижче:





















