ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутним військам, 23 лютого. Цього дня свято країни-агресора, - Генштаб

Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ. Дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

При цьому пресслужба Генштабу звертається з вимогою до Укрпошти відкласти презентацію вказаної серії і приурочити її до Дня українського добровольця - 14 березня.

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