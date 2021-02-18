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ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутним військам, 23 лютого. Цього дня свято країни-агресора, - Генштаб

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ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутним військам, 23 лютого. Цього дня свято країни-агресора, - Генштаб
Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ. Дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

При цьому пресслужба Генштабу звертається з вимогою до Укрпошти відкласти презентацію вказаної серії і приурочити її до Дня українського добровольця - 14 березня.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
  • Nickol Nickols
    Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
  • Ancad Zener
    Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
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