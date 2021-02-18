Розгляд законопроєкту про обіг зброї можуть перенести на наступний пленарний четвер, - "слуга народу" Монастирський

Верховна Рада на цьому тижні не зможе розглянути законопроєкт про обіг цивільного вогнепальної зброї. Питання можуть розглянути наступного пленарного четверга.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вже бачу, що сьогодні, ми, очевидно, не дійдемо до цього питання. На п’ятницю на завтра точно його немає сенсу ставити, тому що це питання має бути, коли всі депутати присутні. Тому я передбачаю, що він буде перенесений на наступний пленарний четвер", - сказав Монастирський.

Він зауважив, що в парламенті всі погоджуються, що закон про обіг зброї потрібен, однак є дискусійні питання.

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"Позиція, яка найбільше обговорюється – це питання придбання у власність, зберігання або носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Основний законопроєкт передбачає лише придбання у власність і зберігання вдома без права носіння. Альтернативний – з правом носіння. І третя позиція, яка найбільше обговорюється – що питання короткостволу потрібно виключити з цивільного обігу, щоб взагалі не можна було його ні придбати, ні носити. Якщо обидва законопроєкти не знайдуть підтримку зали, то саме третя концепція буде реалізована", - розповів нардеп.