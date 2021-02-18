"Мінування" в Києві: правоохоронці шукають вибухівку в декількох навчальних закладах і на двох станціях метро

У Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Також надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів в Голосіївському і Дарницькому районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні структури.

"Станції "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадкові вузли закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні Київського метрополітену в Facebook.

Згідно з даними поліції, сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському і Дарницькому районах, а також двох станцій метро.

"На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби. Правоохоронці евакуювали громадян і забезпечують охорону місць події. На місцях працюють поліцейські і фахівці, які перевіряють будівлі і прилеглі території", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що повідомлення про події належним чином зареєстровані в територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде дана правова кваліфікація.