"Мінування" в Києві: правоохоронці шукають вибухівку в декількох навчальних закладах і на двох станціях метро
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні структури.
"Станції "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадкові вузли закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні Київського метрополітену в Facebook.
Згідно з даними поліції, сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському і Дарницькому районах, а також двох станцій метро.
"На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби. Правоохоронці евакуювали громадян і забезпечують охорону місць події. На місцях працюють поліцейські і фахівці, які перевіряють будівлі і прилеглі території", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про події належним чином зареєстровані в територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде дана правова кваліфікація.