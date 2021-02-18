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Мінфін з початку року розмістив ОВДП на 48,8 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, - Данилишин

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Мінфін з початку року розмістив ОВДП на 48,8 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, - Данилишин
Міністерство фінансів з початку року від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 48,8 млрд грн.

Про це написав глава Ради Національного банку Богдан Данилишин у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяг розміщення Міністерством фінансів ОВДП з початку року становив 48,8 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, та становить близько 11% від річного плану розміщень державних цінних паперів на внутрішньому ринку. Водночас вартість державних запозичень у гривні продовжує зростати та за результатами 2-х аукціонів лютого становила 11,72%, що перевищує як показник січня (11,29%), так і показник лютого минулого року (9,79%)", - написав Данилишин.

З його слів, це свідчить про слабкість монетарної трансмісії у сегменті державних цінних паперів, що визначається низькою глибиною внутрішнього ринку, яка, в свою чергу, збільшує ризики інвестування в ці фінансові інструменти та вимагає вищої доходності.

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"Відсутність дієвих кроків із удосконалення функціонування вторинного ринку державних цінних паперів посилюватиме ризик "фіскального витіснення", що матиме відповідні негативні наслідки для механізму монетарної трансмісії та процесів кредитування реальної економіки",- зазначив Данилишин.

Він також повідомив, що обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс за минулий тиждень на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, що є найбільшим значенням з червня 2020 року. Натомість, обсяг ОВДП у портфелі НБУ скоротився з початку року на 2,5 млрд грн, до 322,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в 2020 році залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Эта тупая власть просто живет в долг. Почти 43% доходов бюджета прошлого года -- это займы. А отдавать эту лавину долгов придется уже другим.
  • 18c49ed2
    Вся эта пирамида ОВГЗ имени Уманского вкупе с лавиной пустых эмиссионных денег, напечатанных этой тупой властью, рано или поздно должна рвануть, как в 2008 или в конце 2013 года. Мало не покажется.
  • Vlad Dre
    А в этом году 63% доходов бюджета это заимствования, но скоро эта вечеринка закончится, и будет последний день Помпеи))
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