Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду
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Верховна Рада призначила представника "Слуги народу" Віктора Кичуна новим суддею Конституційного Суду.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 241 народний депутат.
Загалом депутатські фракції і групи висунули чотири кандидатури: Віктора Кичуна - фракція "Слуга народу"; Юрія Павленка - фракція ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровську - фракція "Батьківщина"; Руслана Сидоровича висунула фракція "Голос".
Після призначення Кичуна на посаду, в КС вакантними все ще залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).