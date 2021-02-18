Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду

Верховна Рада призначила представника "Слуги народу" Віктора Кичуна новим суддею Конституційного Суду.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 241 народний депутат.

Загалом депутатські фракції і групи висунули чотири кандидатури: Віктора Кичуна - фракція "Слуга народу"; Юрія Павленка - фракція ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровську - фракція "Батьківщина"; Руслана Сидоровича висунула фракція "Голос".

Після призначення Кичуна на посаду, в КС вакантними все ще залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).

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