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Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду

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Рада призначила представника "Слуги народу" Кичуна суддею Конституційного Суду
Верховна Рада призначила представника "Слуги народу" Віктора Кичуна новим суддею Конституційного Суду.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосував 241 народний депутат.

Загалом депутатські фракції і групи висунули чотири кандидатури: Віктора Кичуна - фракція "Слуга народу"; Юрія Павленка - фракція ОПЗЖ; Ольгу Боднар-Петровську - фракція "Батьківщина"; Руслана Сидоровича висунула фракція "Голос".

Після призначення Кичуна на посаду, в КС вакантними все ще залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).

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Топ коментарі

  • Miro DeVite
    Цю кацапсько-маланску шоблу пора розганяти.
  • Чайка Київ
    Бубачка поспішає "співпрацювати" з Європою.
    "За даними BBC News Україна, Віктор Кичун - товариш представника президента Зеленського у Конституційному суді Федіра Веніславського.

    Конфлікту інтересів Веніславський у цьому не вбачає.Водночас західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи, яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах (зокрема, за участі незалежної комісії)."
  • Иван Петрович Сидоров
    Верховная Рада назначила представителя "Слуги народа"/ Конечная цель многоходовки Коломойского с Зеленским, ВР, КС-превращение Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами.
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