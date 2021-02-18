Новини • Агресія Росії проти України

"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого

6 97936
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого
Суспільство має оголосити рішучий бойкот маркам Укрпошти під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська" через рішення презентувати цю серію 23 лютого.

Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" військовослужбовець Морпіх Саша, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо ..." Рішучий протест ... Бойкот маркам!!!", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Читайте: Поповнити банківську картку тепер можна на пошті

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
  • Юрко Янгол
    Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
  • Pavlo Avdejuk
    Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини