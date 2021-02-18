"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого

Суспільство має оголосити рішучий бойкот маркам Укрпошти під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська" через рішення презентувати цю серію 23 лютого.

Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" військовослужбовець Морпіх Саша, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо ..." Рішучий протест ... Бойкот маркам!!!", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

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