"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого
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Суспільство має оголосити рішучий бойкот маркам Укрпошти під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська" через рішення презентувати цю серію 23 лютого.
Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" військовослужбовець Морпіх Саша, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо ..." Рішучий протест ... Бойкот маркам!!!", - написав він.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".