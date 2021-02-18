У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу висловив подяку ЄС за фінансування ініціативи COVAX, у межах якої Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тисяч доз, а також понад 8 мільйонів доз протягом цього року.