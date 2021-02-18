Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО

3 37665
Окупанти видали майже 640 тис. паспортів РФ жителям ОРДЛО
Понад 600 тис. мешканців окупованих територій Донбасу отримали російські паспорти за спрощеною схемою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області Олег Агарков.

"На сьогодні - вже 639 тис. осіб", - сказав Агарков.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков заявив, що Україна не має претензій до більшості людей у Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є заручниками і це їхній спосіб виживання.

Також читайте: 164 тис. громадян України, які проживають на підконтрольній території, отримали паспорти РФ, - правозахисники

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Ну и шо? С возвращением Украины на Донбасс, эти козлы с паспортами с уродливой курицей должны будут собрать манатки в 3-х месячный срок и свалить. В противном случае им грозит принудительная депортация в рамках международного миграционного законодательства. Кстати, такая же херня ожидает крысян с кацапскими биопаспортами.
  • belge
    Оккупанты выдали почти 640 тыс. паспортов РФ жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7841 Нужно ещё больше ништяков накидать этим несчастным людям. Утроить пенсии, каждому ежемесячное пособие в размере трёх последних окладов. В Турцию возить два раза в год. Мы ж хотим, чтобы они нас любили?
  • Yury Simashko
    Громадянська війна,громадян України проти громадян Кацапії.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини