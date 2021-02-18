Новини • Обшуки в Окружному адмінсуді Києва

ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання

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ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання
Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк вчергове не доставлений до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу, знову ухвалено рішення про примусову його доставку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк ухвалив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого", - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Раніше ВАКС тричі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.

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Нагадаємо, суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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Топ коментарі

  • Gera Kruger 4dda558f
    ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
    При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
    Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

    Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
  • Ostap Bender c683cd52
    Показательное шоу импотенции.
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    В стране нужно сначала почти все законы поменять. Волк все по закону делает, он то знает и этим пользуется. А будет по закону после второй неявки например расстрел или конфискация, так он в суд больной приползет на карачках.
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