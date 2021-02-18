ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання

Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк вчергове не доставлений до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу, знову ухвалено рішення про примусову його доставку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк ухвалив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого", - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Раніше ВАКС тричі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.

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Нагадаємо, суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.