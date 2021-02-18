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СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

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СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого
Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації - начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, йдеться про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

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"Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів", - наголошують у СБУ.

На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

  • забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,
  • брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ,
  • забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

"Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - наголошують у СБУ.

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Топ коментарі

  • belge
    СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

    Вот работа у чуваков! Наверное, немалые деньги за это получают. СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево - Цензор.НЕТ 7839
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ..

    Ну сразу видно- СБУ не зря народные миллионы и миллиарды прожирает. Занимается настоящим реальным делом. Сегодня подозрение, завтра арест, послезавтра суд и приговор. Или нет? Или тот генерал срать хотел и на СБУ и на его подозрения? И тогда получается что народные деньги СБУ жрет зря?
  • Lyk Omore
    Наконец-то. Если так дальше пойдет, то может и объявят уголовное дело тем россиянам, кто сбил самолет ИЛ-46, а не генералу Назарову.
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