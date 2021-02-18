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Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця

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Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця
Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона цей тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародна спільнота. Це для РФ буде повною катастрофою", - повідомив він, відповідаючи на запитання, чи може РФ прискорити процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції.

Водночас Кислиця зазначив, що інтересам Москви, як і раніше "відповідає знекровлення й ослаблення сусідів".

"Їй потрібно, щоб у всіх сусідніх країн не було можливості протистояти. Росія чекає сприятливого моменту, щоб нас усіх поглинути", - сказав постпред при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна скликає засідання Генасамблеї ООН з питань ОРДЛО та окупованого Криму, - Кислиця

Топ коментарі

  • Anastasia Sergeeva
    Беда русских в том, что они верят своему телевизору, даже когда хоронят своих ублюдков.
    Рашка УЖЕ напала на неньку.
  • Envoy
    Подавятся . Им надо думать , как их разделит Европа , Турция и Китай . Может ещё кого-то упустил .
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 9439
    В Волгоградской области кусок сала убил мужчину и женщинуСлишком крупные куски застряли в пищеводе и перекрыли дыхательные пути.Подавитесь Україною курви козлорилі Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця - Цензор.НЕТ 5606
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