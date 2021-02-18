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Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

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Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7
Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні під час зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для країни.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посли зауважили, що виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів щодо земельної реформи та фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки сприятимуть макроекономічній стабільності та розвитку України.

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Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 01

Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси".

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    А чому наприклад не вимагають ввести західноєвропейську чи північноамериканську систему оподаткування дивідендів , щоб Рижий з 8,2 млрд девідендів з ГЗК Південний за минулий рік заплатив у бюджет податку не 5%, а як в США 48%. ? Тодіб і реформи в енергетиці краще б пішли.
  • jklpqrs
    Так... А кто у нас конечный БЕНЕфициар энергетической политики? И сколько их?
  • Вла
    для роялю з зє-хєром
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