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Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук

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Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення "євроблях", - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада більше не продовжуватиме терміни пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи законопроєкти №4643-д і № 4644-д, які тимчасово встановили максимальну вартість розмитнення у розмірі 1 тис. євро, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що багато хто говорив до цього, що це останній раз і все. Але це дійсно той момент, коли не буде більше продовжень. І там термін уже обмежений кінцем грудня минулого року – щоб не було, що я зараз швиденько ввезу євробляху і її розмитню", - розповіла Кравчук.

Кравчук вважає ці законопроєкти розумним компромісом.

"Люди заплатять штраф. А якщо вони не захочуть розмитнювати, то після сплати штрафу вони перевозять за кордон машину і не платять за розмитнення. Якщо хочуть – сплачують не більше тисячі євро", - розповіла Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, під будівлею Верховної Ради в Києві відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") з вимогою ухвалення законодавства, яке спрощує розмитнення транспортних засобів.

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Топ коментарі

  • 133133
    а шо такого особенного совершил "народ Украины", чтобы такая роскошь стала просто средством передвижения ?

    "народ" тупой, ленивый и на генетическом уровне заражен вирусом шары, халявы и воровства,

    а уплата налогов для этого "народа" - не признак сознательного гражданина, а признак лоховства.
  • Vladimir K
    Вообще то с тех денег за которые покупаются автомобили все налоги уже уплачены, куча вот тех, так называемых сборов и налогов и сама растаможка являются обычным грабежом. Знаешь утырок почему у нас низкая производительность труда? Потому что отсутствует механизация на должном уровне, а это и трактора и станки и автомобили и все все оборудование и современные материалы. А вот отсутствует это все, потому что вот такие извращенные твари как ты, установили нам высокие непреодолимые таможенные барьеры и поборы. Большей частью поэтому мы такие нищие, и наша продукция также зачастую не конкурентоспособна, по причине невозможности обеспечения высокого качества в создавшихся условиях.
  • Злой Карлик
    а почему ты считаешь, что каждый должен иметь автомобиль? 70% сидят на субсидиях, но кинуть 3000 в неделю на бензин нормально.
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