Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики

В Україні досі не вивчають мутації вірусу SARS-CoV-2. Тим часом, дані таких досліджень дуже важливі для вироблення стратегії подальшого лікування пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ), повідомляє Цензор.НЕТ.

Як ідеться в тексті повідомлення, від початку пандемії у світі зафіксовано десятки тисяч різних варіантів винуватця коронавірусної хвороби. Найповніша відкрита база даних - Національного центру біотехнологічної інформації (США), в якій акумульовано дані з усього світу, - містить геноми вже понад 38 000 SARS-CoV-2. Однак у ній немає жодного українського зразка.

За даними ІМБГ, в Україні досі не почали вивчати мутації SARS-CoV-2, отже, невідомо, які штами циркулюють зараз по країні і чи відрізняються вони в різних регіонах, вони безпечніші для українців чи, навпаки.

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"Зайве наголошувати на важливості визначення штамів коронавірусу. На основі даних таких досліджень можна оцінювати властивості вірусів, а потім вибудовувати ефективні стратегії лікування, розуміти, чому діють або не діють ті чи інші ліки. Ці дані є важливими також для подальшої вакцинації, оскільки вони можуть допомогти модифікувати вакцини", - йдеться далі в повідомленні.

Як вважають науковці, з урахуванням стрімкого поширення вірусу і його здатності швидко змінюватися, постійний моніторинг та відстеження його змін будуть актуальними ще багато років.

"Влітку 2020 року наш Інститут спільно зі співробітниками ЦГЗ у м.Києві запропонували програму "Геномна епідеміологія SARS-CoV-2 в Україні", яку підтримали експерти МОЗ. - каже директор ІМБГ, академік Михайло Тукало. - Однак програма не отримала фінансування від уряду".

Раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу.