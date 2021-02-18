Рада проголосувала закон, що посилює відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 322 парламентарії.
"Вчинення повнолітнім дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло людини, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу або частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в законі.
Більш жорстке покарання передбачено, якщо такі дії вчинили близькі родичі або члени сім'ї, особа, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілої дитини чи піклування про нього, або якщо вони поєднувалися з наданням грошової або іншої винагороди потерпілому дитині або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.
Це будуть карати в'язницею на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.