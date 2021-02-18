Зниження ПДВ для виробників аграрної сировини знищить переробну галузь в Україні, - експерт

Зниження ПДВ лише для виробників аграрної сировини призведе до банкрутства вітчизняних переробних підприємств.

Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Це дійсно створює великі проблеми для нашої харчової промисловості, для нашої переробної промисловості, які будуть банкротувати. Це посилює позиції експортерів продукції в Україну з Європи, які будуть витісняти наших", - пояснив Козаченко.

За його словами, в світовій практиці зниження ПДВ задля здешевлення продуктів харчування для населення застосовується для всього ланцюга – сировина, переробка, логістика і торгівля. Якщо ж знизити податок лише для виробників сировини, це не призведе до зниження цін на агропродукцію для споживачів, і буде вигідне лише фермерам, в той час як переробна галузь почне банкрутувати.

"Фермерам нібито допомагаємо, але переробку знищуємо. На цьому полі у нас окремі монополісти, які в основному на базі агрохолдингів – сировину виробляє сам, сам переробляє, і сам її продає. Вони стають супермонополістами на ринку, їм це вигідно. А от для підприємств переробних це просто жах. Вони будуть у нас банкрутувати масово", - підсумував Козаченко.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Президент його ще не підписав, оскільки він був розкритикований експертами, міжнародними організаціями та учасниками ринку.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. Тому цей закон не повинен вступити в дію. Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що депутати мають стимулювати розвиток не сировинної аграрної галузі, а промисловості.