Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область

У Чернівецькій області рекомендували всі школи перевести на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В ОДА зазначили, що такі рекомендації вони отримали від Міністерства освіти і науки. Адже станом на 17 лютого у школах області на COVID-19 хворіють 233 учні, 152 педагоги, 28 працівників технічного персоналу.

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За словами головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, частка дітей у загальній кількості хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

"Це незначне зростання, однак діти приносять хворобу в родину. 85% недужих зараз у сім’ях, де діти відвідують заклади освіти", – сказала Гопко.

Керуючись рекомендаціями обласної комісії ТЕБ та НС, рішення щодо навчання у школах мають ухвалити комісії з питань ТБ та НС у територіальних громадах.

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У Чернівцях усі школи міста переводять на дистанційну форму навчання через епідемічну ситуацію в регіоні. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання з 19 лютого", - розповів посадовець.

Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - від 1-го до 11-го. Проте з понеділка очне навчання початкової школи можуть відновити.

Робота дитячих садків Чернівців поки не припиняється.