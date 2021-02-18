Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк

"Голос" не підтримав запровадження тимчасового пільгового розмитнення автомобілів на "єврономерах", бо це несправедливо до інших громадян, які заплатили повну вартість.

Про це сказав у коментарі журналістам голова фракції Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що це намагання загравати з виборцями, які страйкують і повне ігнорування іншої великої частини виборців, в тому числі автомобілістів, в тому числі людей, які чесно купили собі автівки – таких більшість", - сказав Железняк.

За його словами, несправедливо встановлювати максимальну суму розмитнення у розмірі 1 тис. євро для власників дорогих автомобілів на "єврономерах".

"Фактично, на 2/3 буде зменшена вартість розмитнення і вона не буде сягати більше, ніж 1 тисячі євро. Це щонайменш несправедливо щодо всіх громадян, які до цього розмитнювали автівки значно дорожче", - сказав Железняк.

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