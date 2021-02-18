Новини

Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк

5 575134
Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк
"Голос" не підтримав запровадження тимчасового пільгового розмитнення автомобілів на "єврономерах", бо це несправедливо до інших громадян, які заплатили повну вартість.

Про це сказав у коментарі журналістам голова фракції Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що це намагання загравати з виборцями, які страйкують і повне ігнорування іншої великої частини виборців, в тому числі автомобілістів, в тому числі людей, які чесно купили собі автівки – таких більшість", - сказав Железняк.

За його словами, несправедливо встановлювати максимальну суму розмитнення у розмірі 1 тис. євро для власників дорогих автомобілів на "єврономерах".

"Фактично, на 2/3 буде зменшена вартість розмитнення і вона не буде сягати більше, ніж 1 тисячі євро. Це щонайменш несправедливо щодо всіх громадян, які до цього розмитнювали автівки значно дорожче", - сказав Железняк.

Також дивіться: Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Tierre
    "Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дорожеИсточник: https://censor.net/ru/n3248725"

    Ничего, мы переживем.
    Вообще - давно пора в принципе снизить эти заградительные таможенные пошлины для защиты "отечественного производителя", которого по факту не существует. Почему мы все должны переплачивать для того, чтобы Васадзе мог выживать со своим дороблом, а Богдан - делать бизнес на крупноузловой сборке?
  • Макс Полиграф
    "честно купивших авто" - а бляхеры свои авто все украли Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 593 Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2965
    Правильно звучит "игнорирование людей, которых ободрало государство при покупке авто" Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4723
  • ruda
    как бы не звучало,все понимают,что одни заплатили всё честно,а другие хитро сделанные всё хотят на шару
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини