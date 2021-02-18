Печерський райсуд Києва переніс на 1 березня розгляд клопотання про спецрозслідування стосовно Януковича

Печерський районний суд Києва відклав до 1 березня розгляд клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на проведення спеціального судового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою втікача Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів на Майдані через неявку захисту й ініціював питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.