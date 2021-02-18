Новини

Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук

12 20741
Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук
Верховна Рада в цьому році планує ухвалити закон про поступове зниження вартості розмитнення автомобілів для всіх громадян.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для тих людей, які розмитнюються в білу, в повну вартість (і я належу до таких людей), ми пропонуємо плануємо в цьому році внести законопроєкт, який буде нести за собою поступове зменшення вартості розмитнення автомобілів. – Не за один рік, а за декілька років ми суттєво знизимо вартість розмитнення. Тому ми подбаємо про всіх. В першу чергу ми вирішимо проблему – бо "євробляхи" стали проблемою, а вже потім ми зробимо закон. І не будемо відкладати на наступний рік, в цьому році проголосуємо закон", - сказав Ковальчук.

Також читайте: Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк

Топ коментарі

  • Игорь Бехтер
    Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
  • Andriy Kalnyshevsky
    а о постепенном снижении комуналки когда будет?
    Зеленский же обещал?
  • Mr Vice President
    Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

    Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини