Україна не розглядає силовий варіант звільнення окупованого Криму, - представництво Зеленського в АРК

Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представництво Президента України в Криму.

"Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.

У представництві президента нагадали, що внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у ході збройної агресії Російської Федерації проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено у 2014 році. Також було припинено курсування міжнародних потягів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Натомість заходи з покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративній межі з Кримом та стратегічними населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів ТОТ і покращення умов перетину адміністративної межі.

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