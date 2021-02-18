Законопроєкт про статус НАБУ у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії, - Веніславський

Представник президента України в Конституційному Суді України (КС) Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") не виключає, що законопроєкт про статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-який законопроєкт проходить певну процедуру, і ця процедура має на увазі можливість будь-яким суб'єктам права законодавчої ініціативи давати свої пропозиції до законопроєкту, тому яким буде остаточний, фінальний варіант сьогодні сказати ніхто не може", - сказав Веніславський журналістам у четвер.

Він підкреслив, що "норми, яка передбачає, що пан Ситник буде звільнений, в законопроєкті немає і бути не може".

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"Там є норма, що перший заступник виконує обов'язки голови, поки не буде обраний новий ... Але оскільки ми знаємо, що питання про те, з якого моменту припиняються повноваження Ситника, є дискусійним, тому давайте дочекаємося, поки законопроєкт пройде перше голосування, потім пропозиції , і після другого голосування отримаємо остаточний варіант", - сказав Веніславський.

Представник президента в КС також зазначив, що законопроєкт відповідає тим вимогам, на які Конституційний суд звернув увагу в своїх рішеннях.

Нагадуємо, 15 лютого законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціатором законопроєкту №5070 виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в схваленому урядом законопроєкті про статус НАБУ зазначено, що під час відбору нового директора повноваження директора виконуватиме перший заступник директора Бюро.

НАБУ розкритикувало поданий законопроєкт.