У 2020 році направлено 370 рекомендацій щодо усунення тоталітарної символіки, виконано тільки 24, - УІНП

Український інститут національної пам'яті в 2020 році направив понад 370 листів з рекомендаціями органам місцевого самоврядування, установам і організаціям щодо усунення з публічного простору символіки тоталітарних режимів.

Про це йдеться у звіті УІНП за 2020 рік, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж 2020 року Інститут проводив моніторинг, аналіз інформації і надавав роз'яснення, рекомендації та методичний супровід щодо перейменування об'єктів топоніміки, назв юридичних осіб та демонтажу пам'ятників, пам'ятних знаків для виконання закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - повідомляється у звіті.

Зазначається, що в попередньому році Інститут направив понад 650 листів центральним і місцевим органам влади та самоврядування, установам, організаціям, громадянам щодо реалізації "декомунізаційного" законодавства.

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Зокрема, понад 370 листів з рекомендаціями органам місцевого самоврядування, установам і організаціям щодо усунення з публічного простору символіки тоталітарних режимів, в тому числі перейменування об'єктів топоніміки, демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, а також приведення назв юридичних осіб, маркування продукції, розміщеної на офіційних сайтах інформації у відповідність до вимог чинного законодавства.

"У звітному році за зверненнями Інституту органами місцевого самоврядування, юридичними особами усунено символіку в 24 випадках", - сказано у звіті.

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