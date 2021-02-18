Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює
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Сайт Служби безпеки України в четвер не працює через хакерську атаку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер спецслужби Артем Дегтяренко.
"Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки в четвер", - сказав Дегтяренко.
За його словами, хакерська атака на офіційний сайт Служби може бути пов'язана з діями СБУ щодо захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі. Повідомлення української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ в фейсбуці.