Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює

Сайт Служби безпеки України в четвер не працює через хакерську атаку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер спецслужби Артем Дегтяренко.

"Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки в четвер", - сказав Дегтяренко.

За його словами, хакерська атака на офіційний сайт Служби може бути пов'язана з діями СБУ щодо захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі. Повідомлення української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ в фейсбуці.

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