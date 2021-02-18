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Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює

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Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює
Сайт Служби безпеки України в четвер не працює через хакерську атаку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер спецслужби Артем Дегтяренко.

"Сайт СБУ зазнав DDOS-атаки в четвер", - сказав Дегтяренко.

За його словами, хакерська атака на офіційний сайт Служби може бути пов'язана з діями СБУ щодо захисту національних інтересів, зокрема, в інформаційному просторі. Повідомлення української спецслужби доступні на офіційній сторінці СБУ в фейсбуці.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    как же так?!.. у них должен быть самый защищенный сайт..
    Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 5178
  • Garry Grant
    Позорище. А под кабинетом у баканова хоть не насрали?
  • Valery Greff
    Такое же позорище, как "у мента отобрали пистолет". А как же кибербезопасность государства? Сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает - Цензор.НЕТ 4571
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