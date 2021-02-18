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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ

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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ
В Україні взялися за реабілітацію перехворілих на коронавірус. Зокрема, підготовлено наказ про створення робочої групи для розробки системи реабілітації.

Про це йдеться в підготовленому наказі міністра охорони здоров'я, який оприлюднила на своїй сторінці в Facebook завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо займатися реабілітацією хворих із COVID-19 на державному рівні, хоча у багатьох фахівців є напрацювання вже і відповідний досвід. Постараємося їх втілити в нормативні документи для полегшення роботи лікарів і стандартизації підходів до реабілітації залежно від відповідної клініки", - прокоментувала документ інфекціоніст .

У наказі йдеться про створення робочої групи МОЗ "з розробки пропозицій зі створення системи реабілітації хворих, які перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Документ, серед іншого, пропонує переглянути і розробити нормативно-правові акти з питань створення системи реабілітації людей, які перехворіли на коронавірус.

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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська 01
В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська 02

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Топ коментарі

  • Dack Cloud
    В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 146
  • Афанасий Александров
    Нет цели сэкономить денег. В этом извечная закавыка.
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

    не смешите мои тапочки...
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