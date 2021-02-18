Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ

Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант коронавірусу. Однак карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

Про це на брифінгу заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я мушу сказати, що з впровадженням необхідних заходів, в тому числі соціальної дистанції, поширення можна взяти під контроль", - зазначила ван Керкхове.

При цьому вона додала, що поки невідомо наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму. У той же час будь-якої суттєвої різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.

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