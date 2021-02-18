Новини • Коронавірус і карантин

Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ

1 73119
Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, - ВООЗ
Південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант коронавірусу. Однак карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

Про це на брифінгу заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей штам є більш заразним, як і британський. Але я мушу сказати, що з впровадженням необхідних заходів, в тому числі соціальної дистанції, поширення можна взяти під контроль", - зазначила ван Керкхове.

При цьому вона додала, що поки невідомо наскільки ефективні вакцини проти південноафриканського штаму. У той же час будь-якої суттєвої різниці в перебігу хвороби після інфікування новими варіантами не зафіксовано.

Читайте: "Британський" штам коронавірусу зафіксовано вже в 94 країнах, - ВООЗ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олег Грель 78632cbc
    Пупок у них развяжется. Такого не будет.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Звучит как то, что все проведут свою жизнь- в намордниках и в стойле. И- никак иначе. Ненавижу дни, когда вынужден посетить супермаркеты. Сегодня- такой вот день, посетил аж два. Напоминает какую-то Зону Кретинизма. Потому- я сегодня не очень вменяем, таки схватил двойную дозу.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Та хер с тобой. Я- тварь. Но! Ты- законченный кретин, ибо- адепт барановируса. На этом с тобой- всё, навсегда. Херачь что пожелаешь, кретин.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини