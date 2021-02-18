Новини

Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР. ФОТОрепортаж

26 40365
Державним бюро розслідувань викрито злочинну діяльність посадових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.

16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Також читайте: У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.

Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 01
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 02
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 03
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 04
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 05
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 06

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Порошенко, астанави своих Свынарчуков!
    Я всё правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
  • Злой Карлик
    ишак эмиратский
  • q4ma
    Зелебобики, марадерство на крови, не?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини