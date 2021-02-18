Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.
16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.