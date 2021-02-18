Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державним бюро розслідувань викрито злочинну діяльність посадових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.

16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

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Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.











