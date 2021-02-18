Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Якщо судова "реформа" Зеленського пройде в такій редакції, Україна і далі буде жити без правосуддя.
Проаналізували з колегами законопроєкт Зеленського
Найголовніше:
1) Процедура "очищення" гарантує чинним членам ВРП (Вищої ради правосуддя) недоторканність.
2) Судовій мафії залишають визначальний вплив на призначення нових членів ВРП.
Отже, Вища рада правосуддя продовжить захищати судову мафію ще, як мінімум, чотири роки.
Пам'ятаєте, Зеленський погрожував щотижня звільняти суддів. Так ось - це був обман.
Завдяки його "реформі", ВРП буде робити рівно те ж, що робила до цього - кришувати "зашкварених" суддів (Вовка і ко, наприклад).
А чому ні? Зеленський, Єрмак і Смирнов (профільний заступник Єрмака) їх захищають. Ще "реформою" це примудряються назвати.
Детальний аналіз за посиланням.