Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін

Громадський активіст Віталій Шабунін жорстко розкритикував проєкт судової реформи, запропонований президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Якщо судова "реформа" Зеленського пройде в такій редакції, Україна і далі буде жити без правосуддя.

Проаналізували з колегами законопроєкт Зеленського

Найголовніше:

1) Процедура "очищення" гарантує чинним членам ВРП (Вищої ради правосуддя) недоторканність.

2) Судовій мафії залишають визначальний вплив на призначення нових членів ВРП.

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Отже, Вища рада правосуддя продовжить захищати судову мафію ще, як мінімум, чотири роки.

Пам'ятаєте, Зеленський погрожував щотижня звільняти суддів. Так ось - це був обман.

Завдяки його "реформі", ВРП буде робити рівно те ж, що робила до цього - кришувати "зашкварених" суддів (Вовка і ко, наприклад).

А чому ні? Зеленський, Єрмак і Смирнов (профільний заступник Єрмака) їх захищають. Ще "реформою" це примудряються назвати.

Детальний аналіз за посиланням.