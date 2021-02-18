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Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

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Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк
Понести відповідальність за розстріли на Майдані повинні не тільки виконавці - опричники Януковича, організатор – сам Янукович. Покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти Путіна "за розстріли на Майдані, за анексію Криму та за вбитих на Донбасі українських солдатів".

"Знайдуться ті, хто заперечить, - такий процес безпрецедентний. Але це не про дипломатичний протокол, а про справедливість і невідворотність покарання. Значить, такий прецедент повинен бути створений для попередження таких кримінальних злочинів", - підкреслив Яценюк.

Експрем’єр наголосив, що понести відповідальність повинні "не тільки виконавці – опричники Януковича і організатор – сам Янукович": покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів".

Читайте також: Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк

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Топ коментарі

  • Evro7
    Абсолютно верно! Дело говорит.
  • Игорь Монахов
    Какие все умные становятся как уходят со власти и начинают поучать всех что нужно было сделать и т.д. и т.п...- а что вы уроды делали когда были властью!? Кролик понятно что делал - Стену строил с кацапстаном, но так и не достроил (деньги были им украдены в период проектирования).. И так можно предьявить практически ВСЕМ упырям которые были за 30 лет у власти - начиная с преза - и заканчивая дворником в ОП!!!
  • Злой Карлик
    а ты придурень хоть раз возле границы был, что про стену кукарекаешь? вам зебилам73 телевизор насвистел, вы повторяете.
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