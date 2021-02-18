Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Журналістка Христина Бердинських у річницю Євромайдану нагадала, що в Офісі Президента досі працює Олег Татаров, якого Янукович і Захарченко нагороджували в період Революції Гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бердинских повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Ніколи не зможу зрозуміти, як можна ходити з квітами до портретів Небесної сотні у пам'ятні дати і одночасно брати на роботу заступником голови ОП людину, яку Захарченко і Янукович відзначали в період революції почесним званням за "умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку, інтересів держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.

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