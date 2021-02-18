Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що при відборі суддів КС позиція міжнародних експертів повинна бути тільки рекомендаційною.

Про це він розповів у коментарі журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Представник Зеленського розповів, що наразі президент не ініціював жодних законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний Суд України.

"З приводу цих процедур (конкурс на посаду суддів КС - ред.) - це питання неоднозначне. Я, виступаючи з трибуни Верховної Ради, чітко сказав, що Конституційний Суд України в 2019 році (коли ми прийняли закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів) сказав, що наявність у конкурсній комісії іноземців, на чому наполягають наші партнери по парламенту, це є порушенням державного суверенітету. Виходить, що країна не може самостійно відібрати якісних суддів і необхідні представники зарубіжних країн", - сказав Веніславський.

Відповідаючи на питання, чи означає така позиція, що при розробці нової процедури добору суддів КС, він наполягатиме, щоб не залучали міжнародних експертів, Веніславський зауважив: "Моя особиста позиція - щоб у міжнародних експертів не було права вирішального голосу. Вони, звичайно, можуть давати рекомендації, але остаточне рішення повинні приймати Верховна Рада, президент і з'їзд суддів. Тут дуже чутливе питання. З одного боку, ми повинні балансувати і забезпечити конституційні положення про державний суверенітет (про те, що народ - єдине джерело влади). З іншого - прислухатися до західних партнерів і їх також чути".

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