Події 18 лютого 2014 року досліджуються в найбільшому провадженні, в ньому 4,5 тис. томів, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

Події, які відбулися 18 лютого 2014 року розслідуються в найбільшому провадженні, яке налічує близько 4,5 тисяч томів і 2182 епізоди.

Про це в інтерв'ю Цензор НЕТ повідомив заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський, коментуючи заяву адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської про те, що слідчі дії за цими фактами не проводяться.

За його словами, при формуванні управління з Офісу генпрокурора в ДБР не перейшов слідчий, який раніше вів цю справу.

"Ми розслідуємо всі епізоди, але з урахуванням людського ресурсу, можливостей отримання доказів після закінчення 7 років і можливостей осягнути неосяжне: одночасно провести допити, слідчі експерименти, призначити експертизи щодо кожного епізоду. І додатково ще визначити перспективу, що робити далі і куди рухатися, тобто, що саме недопрацював попередній слідчий у справі", - розповів Яблонський.

Він також зазначив, що злочини вчинено в умовах неочевидності, це ускладнює процес встановлення тих, хто нападав на учасників акцій протесту.

"Коли ти розумієш, що немає очевидців, які впізнають осіб, які їх били, а є відеозаписи, де зображені люди в балаклавах або шоломах, то це непросто. Ви розумієте, яка кількість людей була тоді в Маріїнському парку? Якщо їх не можна ідентифікувати з ознаками зовнішності, якщо їх не впізнають, відповідно, треба працювати з іншими джерелами доказів. Ми почали цю роботу", - пояснив Яблонський.

Співробітник ДБР також додав, що потерпілі та їхні представники мають право в рамках КПК ознайомитися з матеріалами справи, щоб зрозуміти, що розслідування не зупинено.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська раніше заявила: "Як на мене, найбільш показова історія і найбільший провал за минулий рік порівняно з тим, що було раніше, це розслідування подій 18 лютого. Перше, нам - попри те, що торік постраждалі голодували - не вдалося зберегти ні слідчого, ні прокурора, які займалися цим епізодом у департаменті спецрозслідування в прокуратурі. Не перейшли. Епізод щодо 18 лютого нам показує, що було б з усіма справами, якби ми тоді не домоглися збереження хоча б частково слідчих груп при передачі справ у ДБР. Так от, щодо 18 лютого за цей рік не відбулося нічого з розслідування".