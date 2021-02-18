Мінкульт затягує з внесенням до реєстру пам'яток 64 будівель у Києві, це загрожує їх знищенням, - КМДА

Міністерство культури й інформаційної політики України затягує з наданням статусів пам'яток 64 об'єктам культурної спадщини, щодо яких Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) направив йому подання в 2020 році, повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті столичної міськадміністрації.

Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини при Мінкульті ще в листопаді 2020 року розглянула лише 42 об’єкти зі списку, проте відповідний наказ про внесення їх до держреєстру досі відсутній.

Мондриївський наголошує, що вказані 64 історичні будівлі повинні увійти до Державного реєстру нерухомих пам'яток. "Будь-яке затягування надання статусів пам’яток історичним будівлям із боку Міністерства культури загрожує знищенням цих об’єктів, адже чинне законодавство належним чином не захищає об’єкти культурної спадщини зі статусом "щойно виявлені"", – наголосив в. о. першого віцемера Києва.

За його словами, ще у 2018 році юристи Департаменту охорони культурної спадщини розробили проєкт закону про внесення змін до чинного пам’яткоохоронного законодавства, який було прийнято в першому читанні. Серед іншого, пропонувалось прирівняти матеріальну відповідальність юридичних і фізичних осіб, збільшити штрафи та посилити відповідальність за руйнацію пам’яток. Окрім того, наголошувалося на важливості прирівняння відповідальності за руйнацію щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та пам’яток. Адже в період, поки Мінкульт вноситиме об’єкти до реєстру, недобросовісні власники, розуміючи відсутність відповідальності, зможуть нищити історичні будинки.

"Вважаю, що в усіх містах, де є об’єкти охорони культурної спадщини – а їх орієнтовно 400 – має з’явитися можливість викупу пам’яток у комунальну власність. Такі зміни дозволили б місцевим владам більш ефективно управляти об’єктами культурної спадщини. Наразі ж пам’ятка, навіть місцевого значення, може бути викуплена винятково до державної власності", – зазначив Мондриївський.

За його словами, КМДА неодноразово закликала Верховну Раду прийняти в другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за руйнацію пам’яток, проте за пропозицією Мінкульту його було знято з розгляду.

Читайте також: Особняк тестя Насірова - забудовника Глімбовського - на Печерську в Києві вилучать із реєстру пам'яток архітектури