Двоє українців загинули в ДТП у Чехії

Двоє українців загинули й один зазнав травм через зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою в Чехії.

Про це повідомили в посольстві України в Чеській Республіці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загиблі - жителі Закарпаття: один з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада).

"Ми можемо підтвердити, що 15 лютого поблизу м. Літомержице трапилася ДТП (мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою), у результаті якої загинуло двоє громадян України, а один громадянин України отримав важкі поранення", - поінформували в консульському відділі посольства.

Пораненого українця госпіталізовано до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

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Посольство надає консульський супровід у справі.

Репатріацію тіл загиблих в Україну заплановано на наступний тиждень.

Поліція Чехії розслідує причини ДТП.