Двоє українців загинули в ДТП у Чехії
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Двоє українців загинули й один зазнав травм через зіткнення мікроавтобусу з вантажівкою в Чехії.
Про це повідомили в посольстві України в Чеській Республіці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Загиблі - жителі Закарпаття: один з села Барбово, інший з села Запереділля (Міжгірська територіальна громада).
"Ми можемо підтвердити, що 15 лютого поблизу м. Літомержице трапилася ДТП (мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою), у результаті якої загинуло двоє громадян України, а один громадянин України отримав важкі поранення", - поінформували в консульському відділі посольства.
Пораненого українця госпіталізовано до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.
Посольство надає консульський супровід у справі.
Репатріацію тіл загиблих в Україну заплановано на наступний тиждень.
Поліція Чехії розслідує причини ДТП.