Україна розповіла ОБСЄ про російських шпигунів

Українська місія при ОБСЄ поінформувала делегації країн-учасниць про викриття Службою безпеки України мережі агентів ФСБ РФ, які, зокрема, планували диверсії на аеродромі на Миколаївщині та викрадення екскомандувача Сил спецоперацій.

Ця інформація була надана іноземним дипломатам під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Тимчасово окупований Крим використовується РФ як база для підготовки диверсійних дій у рамках гібридної війни проти України. Росія розмістила на території півострова спеціальні підрозділи ФСБ та військової розвідки (ГРУ) із ціллю проведення розвідувальної та підривної діяльності на території України. Зовсім недавно, у лютому 2021 року, контррозвідники СБУ викрили та знешкодили мережу агентів ФСБ, яка діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей", - заявив під час виступу заступник голови місії України при ОБСЄ Ігор Лоссовський.

Він поінформував іноземних дипломатів, що, відповідно до встановленої СБУ інформації, громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

"ФСБ планувало використовувати цю мережу для сприяння роботі диверсійно-розвідувальних групам з тимчасово окупованого Криму на території Миколаївської області України. Однією з її цілей була бойова авіація Збройних Сил України на авіабазі "Кульбакіно", - заявив український дипломат.

Крім того, він поінформував, що ФСБ також намагалися використовувати цю мережу для збору інформації про дислокацію та переміщення українських Збройних сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їхньої міжнародної взаємодії з іноземними партнерами.

"СБУ також виявила наміри ФСБ з викрадення та нелегального переміщення до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. дол.", - заявив Лоссовський.

Нагадаємо, 5 лютого в СБУ повідомили, що контррозвідники спецслужби викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.