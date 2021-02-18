Зеленський про пільгове розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс

Президент Володимир Зеленський підтримує ухвалення Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей законопроект є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", – зазначив Зеленський.

Ухвалені у четвер парламентом за основу законопроєкти пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року. На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами.

"Формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для 2/3 випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", – зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цим механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис. автовласників, зазначається в повідомленні.

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