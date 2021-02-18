У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський

Щодо вбивств героїв Небесної сотні, які відбулися на вулиці Інститутській в столиці 20 лютого 2014 року, пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, справа перебуває у провадженні Святошинського районного суду м.Києва. Ще 21 ексберкутівець і командир роти спеціального призначення оголошені в розшук.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський.

"За ним ми систематично подаємо в суд клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, - зазначив він. - Крім них, ще є високопосадовці, з них 10, які організовували ці вбивства. Тобто епізод розкрито майже повністю, від вищого керівництва і вниз до рядового виконавця. Ще визначили двох омегівців. Одного в 2018 році, другого - в 2020 році. Сподіваємося, найближчим часом направимо щодо них справи до суду", - повідомив Яблонський.

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За його словами, в даний момент справу за події 20 лютого передали іншому слідчому. "Від ковіду помер один із найкращих слідчих, який розслідував саме події 20 лютого. Один із тих, завдяки кому і розкрито цей злочин. 48 вбивств розкрити не так просто, - заявив Яблонський. - Це найкраще розслідуваний епізод".

Відповідаючи на запитання про те, які статті інкримінуються колишнім правоохоронцям, він зазначив, що їх кілька. "Там дуже багато статей. Але основні тяжкі. Масові розстріли. Масові, тому що вони охоплювалися єдиним злочинним умислом, стрілянина була хаотичною в натовп", - сказав слідчий ДБР.

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