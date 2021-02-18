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Новий різновид коронавірусу виявлено ​​в Норвегії

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Новий різновид коронавірусу виявлено ​​в Норвегії
У Норвегії виявили новий різновид коронавірусу. Наскільки він заразніший ніж початковий COVID невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання NRK.

За даними медиків, за добу в країні зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Його раніше знайшли у 30 осіб у Британії, Данії та США.

Лікарі поки не знають, чи є він заразнішим. У штаму під кодом B.1.525 є подібності з британським і південноафриканським коронавірусами. У Норвегії знайшли вже понад 700 випадків зараження цими двома штамами.

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Топ коментарі

  • belge
    Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 6330 Уже все гордо отчитались, что у них, у каждого. новый штамм. Один Стёпа завис, как дурак, на общем фоне.
  • Ybaldy
    Все кинулись снимать с говна пенки на издыхающей теме коронавируса)
  • fedjka - fedjka
    Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву Новая разновидность коронавируса обнаружена в Норвегии - Цензор.НЕТ 2019

    с востока вой, мол фошизды птиц ушимляет и 16 сруских каналов закрыли.
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