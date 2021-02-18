Новини • Агресія Росії проти України

В Україні статус учасника бойових дій мають понад 405 тис. осіб, - Мінветеранів

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В Україні статус учасника бойових дій мають понад 405 тис. осіб, - Мінветеранів
В Україні статус учасника бойових дій на сьогодні мають понад 405 тис. осіб.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення - ред. ) внесено інформацію про 405 711 учасників бойових дій (зокрема жінок - 19 402), у тому числі в 2020 році - про 27 293 учасників бойових дій, в 2021 році - про 303 учасників бойових дій", - сказано у відповіді міністерства.

Топ коментарі

  • user009
    ментов, судей и сбушников
  • Русский Алкаш
    там 95% участников боевых действий из прокуратуры, СБУ, ВСП даже не знают где линия фронта была, когда они были во второй линии, в ресторанах питались и жили в гостинице.
  • Костя Лобуряка
    Почти все менты УБД...Заехали,пожерли горілки,виїхали і ОСЬ ВАМ !!!
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