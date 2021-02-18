ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що тільки за допомогою програми COVAX можна справедливо розподіляти вакцини проти коронавірусу COVID-19 у світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

За його словами, країни найчастіше "вважають за краще віддавати свою вакцину певним державам, тому що це їхні сусіди або тому, що у них просто хороші відносини".

"Але якщо це (виділення вакцин – ред.) відбувається через COVAX, то це цільове пожертвування, яке принесе користь усім країнам. Так ми можемо домогтися балансу", - сказав глава ВООЗ.

Також читайте: Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

COVAX - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована ВООЗ.

Читайте також: ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%