Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У центрі Києва відбулася хода пам'яті героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після панахиди в Михайлівському Золотоверхому монастирі учасники ходи пройшли від Стіни пам'яті на Михайлівській площі за маршрутом: вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.
Учасники ходи також прийшли до Офісу президента, де зачитали свої вимоги.