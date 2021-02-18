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Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У центрі Києва відбулася хода пам'яті героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після панахиди в Михайлівському Золотоверхому монастирі учасники ходи пройшли від Стіни пам'яті на Михайлівській площі за маршрутом: вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 01

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 02

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 03
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 04
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 05
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 06
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 07
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 08
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 09
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 10

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 11
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 12

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 13
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 14
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 15
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 16
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 25
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 18
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 19

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 20
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 21
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 22
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 23
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 24

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 25
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 26

Учасники ходи також прийшли до Офісу президента, де зачитали свої вимоги.

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 27

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 28
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 29
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 30
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 31
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 32
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 33
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 34
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 35


Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 36
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 37
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 38

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
  • wake up-UA
    Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
  • Нина Болдырева 35de2eb2
    Героям слава! И вечная память!
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