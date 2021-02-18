Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення - Пуне. Готуємося до переговорів із найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India", - написав Степанов.
За його словами, пандемія буде світовою проблемою впродовж кількох наступних років. "Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз", - зазначив міністр.
"Основне завдання - до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax у 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - підкреслив Степанов.
Чиновник також зазначив, що особисто проконтролює відправку першої партії вакцини в Україну. "Важливість вантажу зобов'язує", - пояснив глава МОЗ.