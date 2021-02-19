У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на турецьке інформаційне агентство Anadolu.
Зімбабвійців вакцинують препаратом компанії Sinovac, 200 тис. доз якого їм подарував уряд Китаю. Першим у країні щеплення отримав міністр охорони здоров'я.
На першому етапі вакцину отримають медики, держслужбовці, люди старше 60 років і представники груп ризику.
Також перший етап вакцинації має дати відповідь на питання про те, наскільки вакцина компанії Sinovac ефективна проти південноафриканської мутації коронавірусу.
Загалом у Зімбабве планують прищепити більшу частину населення країни.
"Всього на першому етапі будуть вакциновані 22% населення. На другому етапі 18,4% людей будуть охоплені вакцинацією, ще 18,4% будуть вакциновані на третьому етапі. Таким чином буде досягнута мета вакцинації - майже 60% всього населення", - заявила міністерка інформації Зімбабве Моніка Муцвангва на пресконференції у вівторок.
Крім отриманої в подарунок від Китаю вакцини, у Зімбабве закупили ще майже 800 000 доз препарату, які мають прибути наступного місяця.