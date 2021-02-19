Закривати телеканал "Прямий" РНБО не планувала, - Мендель
Про це вона сказала в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції проти телеканалів "112.Україна", ZIK, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов’язаність їхнього власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України... Закриття зазначених каналів не мало ознак політичної боротьби, рішення було ухвалено винятково на захист державних інтересів", - заявила Мендель.
Вона запевнила, що свободі слова в Україні ніщо не загрожує - незалежно від того, наскільки критичні матеріали будуть готувати ЗМІ.
"Сподіваємося, що публічні острахи Петра Порошенка щодо закриття каналів, які підпорядковуються йому, не є ознакою наявності подібної діяльності з його боку", - додала Мендель.
Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив почати підготовку засідання РНБО на 19 лютого, частину питань на якому розглянуть у закритому режимі.
Порошенко 18 лютого заявив, що купив "Прямий", оскільки проти телеканалу, на думку п’ятого президента, могли запровадити санкції під час засіданні РНБО.