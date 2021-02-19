Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає ФОТО
Про це NASA повідомляє на своєму офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
Марсохід летів на Червону планету 7 місяців. Він успішно сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками науковців, мільярди років тому було розташоване озеро і дельта річки.
Головна мета Perseverance - пошук доказів того, що в минулому на Марсі існувало життя. Поки ж апарат надсилає з Червоної планети перші фотографії - на них переважно ґрунт, каміння і тінь від самого марсохода.
Марсохід Perseverance має більшу обчислювальну потужність, ніж його попередні "аналоги", і може самостійно переміщатися на 200 метрів на день. Він обладнаний 19 камерами і двома мікрофонами, які, як сподіваються вчені, вперше зроблять запис звуку на Марсі. Його роботизована "рука" завдовжки 2 метри живиться від невеликого ядерного генератора.