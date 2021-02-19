НАТО збирається увосьмеро збільшити контингент в Іраку

Міністри оборони країн НАТО домовилися продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку і збільшити кількість військового персоналу там з 500 до 4000 осіб.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми ухвалили рішення продовжити Тренувальну місію НАТО в Іраку, для підтримки сил безпеки Іраку в боротьбі з тероризмом та для того, щоб ІДІЛ (Ісламська держава) не повернувся у цю країну. Розмір нашої місії зросте з 500 військовослужбовців до приблизно 4000, вона охопить більше іракських інституцій та райони за межами Багдаду. Наша присутність є обумовленою, як і збільшення кількості військ. Ця місія здійснюється на запит уряду Іраку, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності країни", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що напередодні провів розмову з прем’єр-міністром Іраку та запевнив його, що всі заходи з розширення тренувальної місії Альянсу здійснюватимуться за умови тісної координації з владою Іраку.

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Тенувальна місія НАТО в Іраку в кількості приблизно 500 військовослужбовців була започаткована у 2017 році. У січні 2020 року, після ліквідації американськими силами іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдаду, парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська.

Частина країн НАТО призупинили свою участь у тренувальній місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що тренувальна місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною. У лютому 2020 року Північноатлантична рада погодилася продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку.